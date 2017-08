Jens Büchner: Steht seine Ehe vor dem Aus?

Das dürfte Jens Büchner so gar nicht gefallen! Seine Frau Daniela Karabas hat ein Auge auf einen anderen Mann geworfen. Und zwar ausgerechnet Ennesto Monte! Setzt sie damit ihre Ehe mit Malle-Jens aufs Spiel?

Ein Insider: "Dani war total fixiert auf Ennesto!"

Wie OK! berichtet, sollen die Zwei auf einer Party auf Mallorca heftig geflirtet haben. Ein Insider erklärt dem Magazin: "Dani war total fixiert auf Ennesto, die beiden pappten den ganzen Abend aneinander wie zwei verknallte Teenager!"

Ennesto Monte: "Ich war selbst überrascht!"

Auch Ennesto Monte bestätigt, dass die beiden viel Spaß miteinander hatten. "Ich war selbst überrascht, wie direkt Daniela auf mich zukam", grinst er. Und er erzählt Details! "Sie hat mich ganz nah an sich rangezogen. Und ich fühle mich geehrt, wenn ich so eine Anziehungskraft auf sie habe", gibt Ennesto Monte an.

Am Ende grinst er sogar: "Ja, es ging heiß her. Also mir war ganz schön heiß!"

Ennesto Monte: "Ja, es ging heiß her."

Puh, das dürfte für Macho Jens Büchner ein Schlag ins Gesicht sein! Schon vor der Hochzeit gab es Streß mit seiner Dani, weil die zu heiß mit einem Stripper geflirtet hatte. Und auch Jens machte Ärger: Kurz vor der Trauung machten Nachrichten die Runde, die er an fremde Frauen verschickt hatte.

Nun folgt das nächtse Drama. Bleibt anzuwarten, ob ihre Ehe das übersteht...