Kehrt Jens Büchner Mallorca den Rücken zu? Auf seinen neusten Instagram-Posts trifft er verdächtige Aussagen, die einen Umzug vermuten lassen könnten. Momentan befindet sich Jens mit Ehefrau Daniela in Miami. Dort besuchen sie unter anderem ihre "Goodbye Deutschland"-Kollegen Andreas und Petra Lehmann. Andreas und Petra sind dort im "Schnitzelhaus" für Küche und Service zuständig. Werden die deutschen Auswanderer bald Nachbarn sein?

Jens Büchner: Fieser Seitenhieb gegen Daniela Katzenberger

Jens ging 2010 nach Mallorca

Vor rund sieben Jahren verließ der Sachse seine Heimat und wollte auf Mallorca ein neues Leben beginnen. Auf der Baleareninsel erlebte der Auswanderer einige turbulente Jahre. Wird es nun Zeit für einen zweiten Neuanfang? Seine Fans spekulieren: Ziehen Jens und Daniela mit ihrer Familie um?

Zieht Jens mit Daniela und Familie nach Miami?

Auf Instagram lässt Jens seine Fans an seinem Miami-Urlaub teilhaben. Einige Follower sind jedoch über die Kommentare des Auswanderers verwundert. So sind unter den Bilder Sätze zu lesen wie: "Endlich zu Hause" oder "Und bald mit der ganzen Familie". Planen die Büchners einen Umzug? Bis jetzt gab Jens zu den Spekulationen seiner Fans noch kein Statement ab. Ob Jens und Daniela einen Neuanfang in Miami planen? Wir werden sehen…