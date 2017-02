Jens Büchner: Verlobung mit Danni Karabas!

Na endlich! Jens Büchner und seine Danni Karabas sind seit Sommer 2015 super happy miteinander. Jetzt wollen sie endlich den nächsten Schritt wagen: Jens Büchner hat seiner Freundin einen Antrag gemacht!

Jens Büchner ging bei der Taufe ihrer Zwillinge auf die Knie

Bei der Taufe der gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya ging Jens Büchner ganz romantisch vor seiner Danni auf die Knie. Und die Blondine sagte natürlich sofort "Ja".

Schon seit Monaten ist klar, dass das Paar demnächst vor den Altar treten wird. In einem Interview verrieten sie sogar: "Ja, wir wollen definitiv heiraten. Die Hochzeit ist in Planung, aber das Datum bleibt erst mal noch geheim." Doch da hatte Daniela noch keinen Ring am Finger. Das hat Jens jetzt endlich geändert. Denn er kann sich keine andere Frau an seiner Seite vorstellen.

Jens Büchner und Danni Karabas mussten schon viel durchmachen

Mit seiner großen Liebe ging Jens schon durch viele Höhen und Tiefen. Der schlimmste Moment war sicherlich die Geburt ihrer Zwillinge. Nicht nur, dass es eiegtnlich Drillinge werden sollten und Danni eines der Babys verloren hatte. Die beiden anderen kamen zu früh und Jens und Danni bangten um die Leben der Kleinen. Heute sind die Kinder kerngesund und die Familie super happy. Und schon bald haben sie noch mehr zu feiern: Nämlich die Hochzeit von Jens und seiner Daniela....