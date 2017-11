Jens & Daniela Büchner: Freizügiges Fotoshooting

Na, da macht Jens Büchner aber Augen! Seine Frau Daniela hat sich spontan dazu entschieden, für ein freizügiges Fotoshooting fast alle Hüllen fallen zu lassen.

Ein Beitrag geteilt von Danni Buechner (@dannibuechner) am 13. Nov 2017 um 12:01 Uhr

Auf ihrer Instagram-Seite postete die 47-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie einen schwarzen BH trägt und auf einem Bett sitzt. Dabei strahlt sie in die Kamera eines Profi-Fotografen, der sie gekonnt in Szene setzt. "Nach einem tollen Fotoshooting gestern wollte ich mal versuchen, sexy zu wirken. Gar nicht so einfach", gibt sie lachend zu.

Mit dem Foto überzeugte sie nicht nur ihre Fans, sondern auch ihren singenden Göttergatten. Der teilte den Schnappschuss prompt mit seinen Fans. "Meine hübsche Frau, man man man", schrieb er begeistert dazu. Ob er dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum wohl einen Kalender mit den schönsten Fotos des Shootings finden wird?