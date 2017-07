Jeremy Meeks: Der heißeste Knacki im Internet datet Chloe Green

Jeremey Meeks: Der heißeste Knacki im Internet datet Chloe Green - Und plötzlich ist er mittendrin im Highsociety-Zirkus. Vor einigen Jahren sah die Zukunft für Jeremy Meeks noch nicht so rosig aus. Auf ihn wartete eine Haftstrafe wegen illegalem Waffenbesitz. Dann tauchte sein Mug-Shot (Häftlingsfoto) im Netz auf und der schöne Knacki wurde plötzlich zur Internet-Sensation und bekam direkt einen Model-Vertrag.

Seitdem er aus dem Knast raus ist, läuft es bei ihm. Er ist zurück bei Frau und Kind und erobert die Laufstege. Und offenbar erobert er ganz nebenbei auch die Herzen von Frauen, mit denen er nicht verheiratet ist. So zeigt nun die britische Daily Mail, wie Jeremy Meeks sich mit Milliardärs-Tochter und "Topshop"-Erbin Chloe Green auf einer Yacht an der türkischen Riviera vergnügt. Sie küssen sich und liegen gemeinsam an Deck. Chloe postete bei Instagram ein Foto von sich mit Jeremy Meeks und seinem Manager und schrieb dazu: "Das ist nur der Anfang. Wir wissen all die Liebe und den Hass zu schätzen."

Auch das Instagram-Profil von Jeremys Frau Melissa Meeks füllte sich seit Veröffentlichung der Knutschfotos mit vielsagenden Spruchbildern über Herzschmerz. Allerdings ist nicht ganz klar, ob Meeks hier seine Frau hintergangen hat. Die Fans spekulieren auf den Social Media Kanälen von Meeks, ob das Ehepaar vielleicht schon getrennt war, schließlich hätten sie länger keine gemeinsamen Fotos mehr gepostet.