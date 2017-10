Jeremy Pascal Wollny: Baby-Überraschung!

Im Gegenteil zu seinen Geschwistern ist es in der Vergangenheit sehr ruhig um Jeremy Pascal Wollny geworden. Er hat der TV-Welt den Rücken gekehrt und genießt sein Leben abseits der Kameras zusammen mit seiner hübschen Freundin Sophie.

Und jetzt diese zuckersüße Baby-Überraschung!

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO:

Jeremy Pascal Wollny sorgte in der Vergangenheit für Trubel

Auch wenn Jeremy Pascal Wollny heute offenbar angekommen ist. In der Vergangenheit sorgte er für so einige Schlagzeilen! Besonders zu der Zeit, als sich Silvia Wollny und Ex-Mann Dieter getrennt haben, stand Jeremy Pascal zwischen den Stühlen und nahm öffentlich an der Schlammschlacht teil. Doch diese Zeiten sind vorbei!

Und auch äußerlich ist von dem alten Jeremy Pascal Wollny nichts mehr übrig geblieben. Denn nicht nur die langen Haare sind weg, auch der Baby-Speck ist endgültig passé!

Aber seht selbst: