"Jerseylicious"-Star Mike Aktari ist tot

Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich. "Jerseylicious"-Star Mike Aktari war erst 28 Jahre alt, jetzt ist der TV-Star tot. Und sein Tod gibt Rätsel auf!

Mike Aktari verstarb unter unter mysteriösen Umständen

Vergangenen Montag wurde der Personaltrainer tot in seiner Wohnung in Westbury in Long Island gefunden. Die Todesursache ist nicht bekannt. Die Polizei wartet noch auf die toxikologischer Tests - doch einen Unfall schließen sie jetzt schon aus. Seine Familie und auch seine Freunde sind am Boden zerstört. Auch seine Ex-Freundin und „Jerseylicious“-Kollegin Olivia kann nicht glauben, dass Mike tot ist! „Ich habe noch nie so einen Schmerz gefühlt. Die drei Jahre mit dir waren die tollsten Jahre. Du hast mir Liebe und Loyalität gezeigt“, schreibt sie traurig bei Instagram.

Mike Aktari drehte drei Jahre lang „Jerseylicious“

2010 wurde Mike Aktari mit der Reality-Show „Jerseylicious“ berühmt. Bis 2013 stand er dafür vor der Kamera. Mit seiner Ex Olivia war er der Star in der Serie, die im Schönheitssalon stattfand und ihren Alltag begleitet. In Deutschland wurde die Show auf dem Sender E! Entertainment ausgestrahlt.