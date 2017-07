Jessica Alba ist schwanger

Sie bekommt ein Baby! Hollywood-Beauty Jessica Alba überrascht ihre Fans jetzt mit den wundervollen Neuigkeiten. Die Schauspielerin und ihr Mann Cash Warren haben bereits die zwei Töchter Honor und Haven. Die dürfen sich jetzt auf ein weiteres Geschwisterchen freuen.

Jessica Alba: Verkündung auf Instagram

Auf ihrem eigenen Instagram-Account ließ Jessica Alba die Baby-Bombe selbst platzen. In einem witzigen Boomerang posiert sie mit ihren beiden Töchtern. Alle drei haben einen Ballon in der der Hand mit den Zahlen 1, 2 und 3. "Cash und ich sind nicht mehr in der Überzahl" #babyonboard", witzelt sie dazu.

Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba) am 17. Jul 2017 um 16:06 Uhr

Jessica Alba und Cash Warren: Seit 13 Jahren happy

Seit 13 Jahren sind Jessica Alba und Cash Warren glücklich miteinander. 2008 heirateten sie. Mit der dritten Schwangerschaft geht ein großer Traum für sie in Erfüllung. Ihre Kids sind ihr ein und alles. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter schwärmte die Schauspielerin gegenüber "People": "Als ich Mutter wurde, habe ich mich irgendwie geöffnet und eine neue Perspektive bekommen." Jetzt darf das Paar das große Glück noch einmal erleben.