Jessica Alba: So schön schwanger!

Vor wenigen Monaten überraschte Jessica Alba die Welt mit zuckersüßen Neugkeiten! Nach immerhin sechs Jahren ist die Schauspielerin jetzt wieder schwanger. Sie ist bereits Mutter der 9-jährigen Honor und der 6-jährigen Haven. Jetzt werden die beiden Mädchen schon bald noch ein Geschwisterchen bekommen.

Nun zeigt Jessica endlich ihren Babybauch in seiner vollen Pracht in ihrer Instagram-Story – und er ist schon riesig! "Der Bauch wird immer größer", stellt sie beim Blick in den Spiegel stolz fest.

Diesen Schnappschuss zeigt Jessica stolz in ihren Instagram-Storys Instagram/ jessicaalba

Neben ihrem nackten Bauch gibt es jedoch noch mehr auf dem Foto zu entdecken: Vor dem Spiegel sind Familienfotos aufgestellt, die Ehemann Cash Warren und die gemeinsamen Töchter zeigen. Alle strahlen um die Wette! Die Vorfreude auf Baby Nummer 3 scheint grenzenlos zu sein. Wann es genau zur Welt kommen wird, ist nicht bekannt. Augenscheinlich kann es aber nicht mehr lange dauern...