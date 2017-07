Jessica Paszka: Anzeige wegen ihrem Po!

Jessica Paszka hat schon zahlreiche Beauty-OPs hinter sich. Doch genau deshalb hat die RTL-Bachelorette nun Ärger!

Die Beauty hat sich damals Eigenfett aus Rücken, Beinen und Bauch in den Po spritzen lassen. Nicht jeder war davon wohl aber begeistert – besonders nicht ihr Nachbar, welcher sie beleidigt haben soll. Das haben ihre Eltern nicht auf sich sitzen lassen und haben jetzt gegen den Mann sogar eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

„Er sagte, sie habe einen zu fetten Arsch und er hat sie auch noch wegen anderer Dinge beleidigt“, sagte ein Bekannter in der „Bild“-Zeitung. Und was sagt Jessica Paszka selber dazu? „Richtig ist, dass meine Eltern bedingungslos hinter mir stehen und ihre Tochter in Schutz nehmen. Wenn es sein muss, mit den entsprechenden Konsequenzen“, sagt die Bachelorette.

Künftig werden nicht nur ihre Eltern sie in Schutz nehmen, sondern künftig auch ihr Partner, welchen sie derzeit bei „Die Bachelorette“ sucht. Warum ihre Eltern dennoch um Jessica paszka fürchten, seht ihr oben im VIDEO!