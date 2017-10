Beim Deutschen Comedy Preis trafen Bachelorette Jessica und ihr Ex David Friedrich nach ihrem Beziehungsaus das erste Mal wieder aufeinander. Jessica erschien in einer weißen Robe, die an ein Brautkleid erinnerte. Auf Instagram verkündete sie unter einem Post "Ich habe 'Ja' gesagt". Wollte Jessica damit eine versteckte Botschaft an David senden? Dieser schien wenig beeindruckt von ihrem Auftritt.

Jessica hat "Ja" gesagt

Nach ihrer Trennung folgte zwischen Jessica und David eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist es ruhiger zwischen der Bachelorette und dem Musiker geworden. Beim Deutschen Comedy Preis traf sich das ehemalige Paar nun wieder. Jessica zog in ihrem Kleid alles Männerblicke auf sich. David zeigte wenig Interesse an seiner Ex. Während Jessica bei Instagram ein Bild von sich in ihrem Kleid postete mit der Unterschrift "Ich habe 'Ja‘ gesagt", hatte David nur wenig nette Worte für Jessica übrig.

Jessica Paszka: So mies wurde sie von David Friedrich abserviert

Jessica gibt sich versöhnlich David ist desinteressiert

Auf die Frage, wie es Jessica damit gehen würde auf dem gleichen Event wie David zu sein, verriet sie "Express": "Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren würde. Es wäre schade, wenn man sich ignoriert. Aber ich würde auch nicht auf ihn zugehen. Ich würde abwarten." David schien von Jessicas Anwesenheit wenig interessiert zu sein. So sagte er: "Ich habe sie eben nur von Weitem gesehen. Deutschland ist ein freies Land. Jeder kann hingehen, wohin er will (...)." Eine Versöhnung sieht anders aus.

I said yes Aber nur zum Spaß, denn gestern war es ziemlich lustig beim Comedy Preis Ich hatte mal Lust auf etwas besonderes und war mal wieder richtig kreativ. __________________________________________________ Dress creation by Me & work @mazentaleb Wie findet Ihr es ? Habe übrigens bald Neuigkeiten für euch freue mich schon bald mehr zu erzählen ____________________ #comedypreis #funny #dress #creation #love Ein Beitrag geteilt von J e s s i c a P a s z k a (@jessica_paszka_) am 25. Okt 2017 um 11:40 Uhr

Jessica probierte humorvoll zu sein

Um im Übrigen Irrtümern vorzubeugen: Jessica führte den Satz: "Ich habe 'Ja' gesagt" weiter fort mit: "Aber nur zum Spaß, denn gestern war es ziemlich lustig beim Comedy Preis (...).“ Eine Traumhochzeit blieb an dem Abend also aus.