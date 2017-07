Jessica Paszka: Diese Macke nervt sie an ihrem David

Darüber hilft auch die rosarote Brille nicht hinweg...

Jessica Paszka ist frisch verliebt: Vor den Augen des RTL-Publikums schenkte die Bachelorette Kandidat David Friedrich unlängst ihre letzte Rose und damit auch ihr Herz.

Seit ihre Liebe jetzt endlich offiziell ist, zeigen sich die Turteltauben glücklicher denn je - wäre da nicht eine dunkle Wolke, die das Liebesglück des Pärchens zu trüben droht...

Wie Jessica Paszka im Interview mit RTL Explosiv nämlich verriet, gibt es eine Sache, die sie trotz Verliebtheit so richtig an ihrem Liebsten David stört:

"Es gibt einfach was, was mich tierisch stört. Er raucht und das stört mich", so die 27-Jährige entschieden.

Oh oh, das klingt nicht gerade, als ob David Friedrich in den Augen seiner Liebsten rundum perfekt wäre...

Aber vielleicht gibt diese mehr als direkte Ansage von Jessica Paszka dem Schlagzeuger ja jetzt den entscheidenden Grund, mit dem Rauchen aufzuhören.