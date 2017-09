Jessica Paszka: Krank durch das Liebes-Aus?

Diese Bilder bereiten ihren Fans schlaflose Nächte! Jessica Paszka postete kürzlich ein Foto, das sie in einer Klinik zeigt: Jessica Paszka mussten Infusionen gelegt werden. Hat sich der TV-Star etwa übernommen?

Jessica Paszka: Klinik-Schock!

Sie gilt als echte Powerfrau. In der wenige Monate zurückliegenden Staffel von „Die Bachelorette“ bewies Jessica in vielen actiongeladenen Dates, dass sie einiges wegstecken kann. „Ich bin keine, die schnell schlappmacht“, versicherte das Model in der diesjährigen Staffel.

Umso besorgniserregender sind zwei Posts der 27-Jährigen

„Ich bekomme jetzt eine Infusion, habe eine starke Entzündung, die Ursache ist Stress“, schreibt Jessi zu einem Krankenfoto. Wenige Tage später meldete sie sich erneut bei ihren Fans, zeigt bei ihr gelegte Infusionen und schreibt dazu: „Ich hatte mich echt übernommen, habe aber gemerkt, dass mein Körper nicht das macht, was ich will. Er hat mir ein klares Zeichen gesetzt. Passt auf euch auf und hört auf die Signale eures Körpers.“

Schnell schreiben besorgte Fans: „Oh Gott, Jessi. Pass gut auf dich auf. Nichts ist es wert, dass du deinen Körper vernachlässigst.“ Doch der Besorgnis folgen auch viele enttäuschte Nachrichten: „Unverständlich, dass dich David so lange alleine lässt – vor allem, wenn es dir so schlecht geht.“ Viele Anhänger des Social-Media-Stars wundern sich, warum Jessis Freund, Rockmusiker David Friedrich (27), nicht da ist, um seiner Liebsten beizustehen.

Einige vermuten sogar, dass das egoistische Verhalten des Schlagzeugers der Band Eskimo Callboy der Grund für Jessicas Zusammenbruch sei.

„Ich brauche einen Mann, der für mich da ist, mich versteht und auf den ich mich verlassen kann“, erhoffte sich Jessica noch vor der Ausstrahlung der RTL-Kuppelshow. Sie entschied sich am Ende für den Rocker – ein Fehler? Denn während er mit seinen Bandkollegen unterwegs ist, leidet seine Liebste.

Oder hat sich Jessi schlichtweg übernommen?

Zuletzt zeigte sich die Essenerin voller Tatendrang, zeigte im Netz immer wieder ihre selbst designten Handyhüllen, ihre Modelshootings und ähnliche Projekte. Zuletzt sah man Jessi auf dem Münchner Oktoberfest, aktuell sollen auch Dreharbeiten anstehen. Ist es der berufliche Stress nach der sehr erfolgreichen und quotenstarken „Bachelorette“-Staffel oder der Liebeskummer mit Freund David, der das Model so belastet? Ungewöhnlich: Auf "Closer"-Nachfrage wollte sich Jessica zu ihrem Zusammenbruch und dem anschließenden Arztbesuch nicht äußern. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen...

Steckt dieses Liebes-Drama hinter Jessicas Zusammenbruch?