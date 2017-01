Jessica Paszka räumt mit Schwangerschaftsgerüchten auf

„Ich freue mich so sehr“, schrieb Jessica Paszka überglücklich und total stolz auf Snapchat zu einem vielsagenden Ultraschallfoto. Für viele wirkte es wie der Wink mit dem Zaunpfahl, um mitzuteilen: Leute, ich bin schwanger! Allerdings gab es auch viele Ungereimtheiten, die daran zweifeln ließen, dass es sich wirklich um Jessicas eigene Ultraschallbilder handelt.

Mit diesem Foto sorgte sie für ordentlich Wirbel Snapchat / yessicapaszka

Jetzt lässt Jessica ihre Fans nicht mehr länger im Dunkeln tappen und klärt gegenüber ‚Promiflash’ auf: "Das war nicht mein Ultraschallbild. Das ist von meiner engsten Freundin, aber ich freue mich so sehr für sie und hab auch schon Gefühle gekriegt."

Es ist also nicht Jessica, die ein Kind erwartet. Vielleicht aber auch ganz gut so, schließlich hat die Ex-‚Bachelor’-Kandidaten ihren Traummann noch nicht gefunden. Bis sie also selber eine Familie gründet, wird es wohl noch ein kleines bisschen dauern. Aber schon bald kann die 26-jährige sich ja immerhin schon mal als Babysitterin des Kindes ihrer besten Freundin versuchen!