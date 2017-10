Jessica Paszka schockt mit Kurzhaarfrisur

Nach einer Trennung entscheiden sich viele Frauen für eine neue Frisur. So auch Bachelorette Jessica. Noch vor Kurzem beschäftige das Liebesaus von Jessica und Drummer David Friedrich die Medien. Jetzt sind es Jessicas Haare. Die braune Mähne ist ab. So zeigt sie es jedenfalls auf Instagram.

Bleiben Jessicas Haare kurz?

An die Kurzhaarfrisur muss sich wohl auch noch Jessica gewöhnen. So schreibt sie auf Instagram: "So kurz", mit einem "Schock-Emoji". Ob die Haare jetzt kurz bleiben ist nicht bekannt. Es ist abzuwarten, wie sie sich auch dem nächsten Foto präsentiert...