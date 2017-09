Jessica Paszka schürt weiter die Trennungsgerüchte - Am Anfang hätte man es noch auf die berufliche Einbindung schieben können. Schließlich füllte sich sowohl bei Jessica Paszka als auch bei David Friedrich der Terminkalender extrem nach der "Bachelorette". Mittlerweile tauchen aber gar keine gemeinsamen Fotos mehr von ihnen auf und dafür immer mehr kleine Anspielungen bei Instagram.

Nun textet Jessica Paszka sich erneut etwas von der Seele, von dem viele bereits glauben, dass es die mögliche Trennung von David Friedrich sei. "Keiner weiß es, außer mir", schreibt sie kryptisch zu einem Bild bei Instagram. Dazu kommen die Hasshtags "#stay #strong #beyourself #thinkpositive". "Stark bleiben" und "positiv denken" sind Aussagendie in der Regel einer schlechten Zeit folgen.

Dass es ihr derzeit nicht gut geht, zeigte sich schon vor einigen Tagen. Exklusive Bilder (sieht Video) zeigten eindeutig, dass Jessica Paszka offenbar in ein tiefes Loch gefallen ist.

Und was macht David Friedrich? Für nachdenkliche Sprüche bei Instagram bleibt bei ihm gerade wenig Raum. Er startete mit seiner Band Eskimo Callboy gerade die Tour zu ihrem aktuellen Album "The Scence". Die ersten Tourtermine sind in Japan. Klar, dass er diese Reise mit seinen Jungs bis ins Detail dokumentiert. Sollte es zwischen dem "Bachelorette"-Traumpaar wirklich eine Trennung gegeben haben, könnte man meinen, der Schlagzeuger hätte die beste Ablenkung von einer schwierigen Zeit.

Wollen wir hoffen, dass die Krise in der sich Jessica Paszka derzeit eindeutig befindet bald wieder legt und vielleicht auch etwas Klarheit herrscht, was mit ihr und David ist.