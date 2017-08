Jessica Paszka: Statement zur Trennung

Sind sie oder sind sie nicht? Immer mehr Indizien deuteten darauf hin, dass die Liebe zwischen Jessica Paszka und David Friedrich zerbrochen ist. Traurige Nachrichten in den sozialen Netzwerken und keine gemeinsamen Fotos ließen die Fans rätseln. Jetzt sprechen die beiden endlich Klartext!

Jessica Paszka: Trennung von David Friedrich?

Jessica Paszka: "Wir vermissen uns!"

Jessica Paszka und David Friedrich sind noch ein Paar! Das bestätigt das Management gegenüber "Très Click": „Entwarnung! Wir sind glücklich nur gerade stark in unsere Arbeit involviert, was uns natürlich traurig macht. Wir vermissen uns, haben aber ständigen Kontakt. Streit gibt es in jeder Beziehung, umso schöner dann die Versöhnung. David ist ein toller Mensch und ein super Musiker weshalb ich mir für ihn und seine Band den Erfolg wünsche!“

Jessica Paszka: "Streit gibt es in jeder Beziehung!"

Die Fans von Jessica Paszka können also beruhigt sein. Denn auch wenn es bei den beiden mal kriselt, wie Jessica in dem Statement zugibt, hängen sie ihre Beziehung nicht so schnell an den Nagel.

Jessica Paszka: Baby statt Trennung?

Statt der Trennung gibt bei Jessica Paszka und David Friedrich vielleicht sogar bald Nachwuchs. Die Bachelorette zeigte sich in der Vergangenheit mit süßen Babys auf den Arm - und strahlte dabei bis über beide Ohren. "Wir können uns alles miteinander vorstellen", schwärmte Jessica einst im Interview.