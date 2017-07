Jessica Paszka: Verliebt in den Falschen?

Es ist ihr gelungen: Jessica hat aus 20 Männern ausgewählt und träumt nach jahrelangem Single-Dasein endlich wieder vom großen Glück. Doch so einfach wird das nicht, denn jetzt kam ein dunkles Geheimnis ans Tageslicht.

Eines ist klar: Das dürfte die erste große Herausforderung für das "Bachelorette"-Paar werden. Die ganze traurige Geschichte erfahrt Ihr im Video:

In der Vergangenheit hat Jessica Paszka schlimme Erfahrungen gemacht, und darunter soll sie sehr gelitten haben. „Nachdem endlich Schluss war, hatte sie erst mal das Vertrauen in die Männerwelt und die Liebe verloren“, so der Freund. Die hübsche Brünette sagte mal zu der gescheiterten Beziehung: „Das war keine gute Zeit. Es war einfach der Falsche.“