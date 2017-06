Jetzt auch kirchlich: Victoria Swarovski hat Ja gesagt

Sie haben sich (wieder) getraut!

Vor rund vier Wochen gaben sich Victoria Swarovski und Werner Mürz in Kitzbühel standesamtlich das Ja-Wort - jetzt folgte die kirchliche Märchenhochzeit!

Am Freitagnachmittag schritt die Kristall-Erbin in einem weißen, mit Spitzenblüten besetzten Hochzeitskleid mit ihrem Bräuitgam in der Kathedrale San Giusto in Triest vor den Traualtar.

Neben Mama Alexandra, Tante Fiona und Schwester Paulina Swarovski scharte die strahlende Braut dabei auch zahlreiche prominente Gäste um sich.

So feierten neben "Let's Dance"-Moderatorin Sylvie Meis auch Topmodel Barbara Meier und Rapper Kay One mit dem überglücklichen Brautpaar.

Nach der kirchlichen Trauung und einer Reisdusche fürs frischgebackene Ehepaar ging es, wie die Bild berichtet, für die Hochzeitsgesellschaft weiter zur Party nach Portopiccolo Sistiana und nach einem Abschiedsbrunch am nächsten Morgen dann schließlich wieder ab nach Hause.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!