Hach! Wenn man Prinz Harry und Meghan Markle zusammen sieht, kann man sich einfach nur für sie freuen. Das royale Paar wirkt schwer verliebt und muss seine Liebe endlich nicht mehr verstecken.

Was ein bisschen nach Schicksal klingt, wurde allerdings geschickt von Harry in die Wege geleitet. Wie eine britische Adelsexpertin gegenüber Bild am Sonntag erzählt, war der Prinz schon lange in die brünette Schönheit verschossen. „Ich habe wenige Tage, nachdem die Beziehung 2016 bekannt wurde, mit einer guten Freundin des Prinzen gesprochen. Die hat mir erzählt, dass sie mit Harry schon vor Jahren bei Drinks zusammengesessen und mit ihm über seine Traumfrau geredet hat. Er meinte, er ist in Meghan Markle verknallt, seit er sie zum ersten Mal in ,Suits‘ gesehen hat. Sie ist seine Traumfrau!“

Der 33-Jährige konnte durch den Kontakt zu Meghans bestem Freund ein erstes Treffen arrangieren. „Er lud Meghan und ein paar Freunde zu einem entspannten Abend in einem Hinterzimmer des ,Soho‘ ein. Sie waren wohl zu acht, eine lockere Runde. Auch Harry war dabei, die beiden haben sich sofort fantastisch verstanden. Sie war lustig, clever und selbstbewusst und überhaupt nicht von seinem Titel eingeschüchtert. Er fand sie unglaublich süß, und sie haben bei ein oder zwei Flaschen Roséwein lange geredet. Harry hat ihr danach sofort eine Handynachricht geschickt, wann sie sich wiedersehen können“, verrät die Expertin weiter.

Wie romantisch! Auch, wenn Meghan ein bisschen Zeit gebraucht hat, um sich an den trockenen und britischen Humor ihres Liebsten zu gewöhnen, scheint sie inzwischen ebenfalls Hals über Kopf in ihren royalen Rotschopf verliebt zu sein.