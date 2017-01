Jimmy Fallon: Scheidung von Ehefrau Nancy Juvonen?

Die Gerüchteküche brodelt auf höchster Flamme! Moderator Jimmy Fallon und seine Frau Nancy Juvonen stecken laut Medienberichten in einer schlimmen Ehekrise. Geht jetzt die nächste Hollywood-Ehe in die Brüche?

"Hollywood Gossip" berichtet, dass Nancy mit dem Lebensstil ihres Mannes nicht mehr klarkommt. Das verriet dem Portal ein Insider. Denn Jimmy Fallon soll ein schweres Alkoholproblem haben. Bereits seit dem letzten Jahr wurde heftig über eine Krise spekuliert und die Gerüchte verstummen einfach nicht.

Jimmy Fallon: Liebesshow für die Kameras?

Das Paar trotz allerdings den Gerüchten. Jimmy Fallon und seine Nancy traten gemeinsam bei den Golden Globes auf dem roten Teppich auf. Alles nur Show um das Liebesglück für die Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten? Jimmy Fallon wäre nicht der erste Promi, der nach außen hin das verliebte Paar spielt, obwohl es hinter der Kamera heftig brodelt.

Auch andere Paare absolvierten bereits solche Auftritte. Sarah und Pietro Lombardi bekamen beispielsweise keine drei Wochen vor ihrem dramatischen Liebes-Aus einen Award bei den "Icons & Idols" verliehen. Auf der Bühne zeigten sie sich verliebt, privat sah das da schon ganz anders aus.

Ob an den Trennungsgerüchten von Jimmy Fallon und Nancy also auch was dran ist? Die Wahrheit kennen im Moment nur sie selbst....