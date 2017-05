Jimmy Kimmel bangte um das Leben seines Sohnes!

Es waren vielleicht die schlimmsten Stunden im Leben von US-Moderator Jimmy Kimmel! Der Star und seine Frau Molly McNearney sind am 21. April Eltern des kleinen William John geworden. Doch der Schock nach der Geburt ist groß: William hat einen Herzfehler!

Jimmy Kimmel: Sein Sohn musste am offenen Herzen operiert werden

Kurz nach der Geburt musste der Sohn von Jimmy Kimmel operiert werden. Schon am 24. April erfolgte der Eingriff am offenen Herzen - da war der Kleine gerade einmal drei Tage alt! Für Jimmy Kimmel und Molly McNearney Stunden voller Ungewissheit und Sorge! Wie wird ihr Sohn den Eingriff überstehen? Doch dann die Erleichterung: Die OP ist gut verlaufen. Dem Baby geht es soweit gut.

Jimmy Kimmel arbeitete trotzdem weiter

Doch auch wenn es für Jimmy Kimmel sicher schwer war. Am Montag trat er trotzdem in seiner Late Night Show auf. Dort kochten die Emotionen noch einmal hoch und er erzählte dem Publikum mit Tränen in den Augen von seinem Sohn: "Vor einer Woche am Montagmorgen öffnete Dr. Vaughn Starnes seinen Brustkorb und reparierte einen von zwei Defekten an seinem Herzen. Er nahm ein Skalpell und zauberte dort. Die Operation war ein Erfolg. Es waren die drei längsten Stunden meines Lebens."

Jimmy Kimmel: Sein Sohn durfte Sonntag nach Hause

Mittlerweile ist der kleine Mann wieder zu Hause. Und Jimmy Kimmel erklärt: "Es geht ihm gut. Er isst. Er schläft. Er hat seine Mama heute angepinkelt, während sie seine Windeln gewechselt hat. Er tut alles, was er tun sollte." Doch ob William noch eine zweite Operation benötigt, damit auch der zweite Defekt an seine Herzen behoben wird, verrät er nicht.