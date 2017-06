Heute steht das große Halbfinale von "Let’s Dance" an. Dann entscheidet sich, wer dem Ziel, den Pokal zu gewinnen, ein großes Stück näher kommt. Wenn es nach Joachim Llambi geht, ist bereits klar, wer so kurz vorm Finale die Show verlassen muss.

Im Interview mit der "Bild" verrät der Juror, dass er Vanessa Mai, Gil Ofarim und Angelina Kirsch im Finale sehe. Damit ist klar: für ihn wird Giovanni Zarrella heute Abend rausfliegen!



Joachim Llambi erklärte gegenüber Bild gewohnt flapsig: "Bei Giovanni ist es tagesabhängig – ein italienischer Tageskünstler eben. Man weiß nie, denkt er gerade an seinen Verein AS Rom oder musste er zu Hause noch spülen?“

Giovanni Zarrella: Er will um den Einzug ins "Let's Dance"-Finale kämpfen!

Die Vergangenheit hat aber gezeigt: Abschreiben sollte man den 39-Jährige auf gar keinen Fall. Schließlich hatte er in dieser Staffel schon einige Comebacks.



Erste musste Giovanni Zarrella als Ersatz für Kumpel Pietro mit Trainingsrückstand bei "Let’s Dance" einsteigen, dann kehrte er letzte Woche nach seinem Ausscheiden überraschend wieder zurück. Heinrich Popow musste seine Teilnahme aufgrund von gesundheitlichen Problemen beendet.

Der Halb-Italiener weiß also ganz genau, was es bedeutet, zu kämpfen! Und jetzt will er zusammen mit Tanzpartnerin Martha Arndt aus ins Finale einziehen. "Wir sind auf jeden Fall so ein bisschen die Underdogs, die Außenseiter, aber die können auch weh tun“, stellt er im RTL-Interview klar.

Joachim Llambi: Vanessa Mai ist seine Favoritin

Trotz Kampf-Geist – Joachim Llambi ist sich sicher, wer in einer Woche um den Titel kämpfen wird. Und wer ist im Finale dann sein Favorit? „Gil und Vanessa müssen ins Finale. Gil tanzt sehr emotional und kommt bei einer Vielzahl der Frauen an – und bei. Aber Vanessa überzeugt auch mit einem Walzer. Deswegen ist sie für mich vorne.“



Es wird sich zeigen, ob der Juror mit seiner Prophezeiung am Ende Recht behält.