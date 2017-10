Joachim Mertes: Der SPD-Politiker ist tot!

Große Bestürzung: Die SPD trauert um den ehemaligen Fraktionschef Joachim Mertes.

Der Politiker von 2006 bis 2016 Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz. Im Jahr 1963 absolvierte er eine Lehre zum Bäcker, danach war er Soldat bei der Bundeswehr und ab 1975 Politiker in verschiedenen Ämtern. Seit dem Jahr 1969 war er Mitglied in der SPD. Von 1978 bis 1983 war er Landesgeschäftsführer der SPD Rheinland-Pfalz, von 1985 bis 1994 dann Bezirksgeschäftsführer der SPD Rheinland/Hessen-Nassau. Er wurde außerdem Ortsbürgermeister in Buch.

„Als Parlamentspräsident kämpfte er für die Rechte und die Würde jedes einzelnen Abgeordneten“, erklärte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer laut der dpa. „Er konnte beides: Für das von ihm als richtig Erkannte rhetorisch mit dem Florett fechten, aber eben auch mit dem scharfen Schwert des deutlichen Wortes“, zeigte sich CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner bestürzt.

Mertens war nicht nur in der Politik tätig. Er war auch Vorsitzender des Verbandes der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz und Präsident des Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz/Burgund e.V. Zuletzt litt er an Krebs – den Kampf gegen die Krankheit hat er verloren.