Joanna Krupa: Scheidung nach vier Jahren

Vier Jahre lang waren Model Joanna Krupa und Romain Zago verheiratet, nun ist alles Aus. Nach vier Jahren lassen sich die beiden scheiden!

Joanna Krupa & Romain Zago: Sie haben sich auseinandergelebt

Bereits seit 5 Monaten sollen Joanna Krupa und Romain Zago getrennte Wege gehen. Der Grund für das Liebes-Aus? "Sie haben sich einfach auseinander gelebt", verriet ein Freudn gegenüber US Weekly. Die Ehe von Joanna Krupa und Romain Zago hatte viele Höhen und Tiefen. Trotzdem hielt das Paar an der Beziehung fest. Heiratete sogar vor laufenden Kameras für de Serie "The Real Housewives of Miami". Und Joanna Krupa wünschte sich unbedingt Kinder mit ihrem Mann.

Doch am Ende sollte das Glück einfach nicht halten und Joanna und Romain gehen nun getrennte Wege.