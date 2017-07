Joe Robinson: "James Bond"-Star ist tot

Joe Robinson ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

"Tiger" Joe Robinson lieferte sich im Streifen „Diamantenfieber“ ein heißes Duell mit „James Bond“ Sean Connery – es war einer seiner bekanntesten Rollen. Sein Film-Debüt feierte Joe Robinson mit „Voller Wunder ist das Leben“. Danach folgten weitere unzählige Produktionen – darunter „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“ und „Taurus – Der Gigant von Thessalien“.

Joe Robinson war nicht nur Schauspieler, sondern auch Wrestler. Er feierte zahlreiche Erfolge und erreichte 1952 den Europameistertitel – zudem trug er den schwarzen Gürtel im Karate.

Zusammen mit seinem Bruder Doug und Honor Blackman veröffentlichte er 1964 das Buch „Honor Blackman's Book of Self-Defence“. Joe Robinson lebte zuletzt in Brighton, wo er ein Kampfsportzentrum betrieb. Für Schlagzeilen sorgte er im jahr 1968, als er eine Gruppe von 8 Straßenräubern in die Flucht schlug.