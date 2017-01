Joelina Drews: Liebes-Comeback mit Marc Aurel?

Gibt es doch noch eine Chance für ihre Liebe? Joelina Drews schien mit der Trennung von Marc Aurel Zeeb ja gut klarzukommen, gab sich tough und zeigte auch keine Spur von Eifersucht, als er wenige Zeit später mit Jessica Paszka anbandelte. Doch nun überraschte die Tochter von Jürgen Drews mit einem seltsam emotionalen Post...

Bei Instagram postete sie von Foto vom Strand, auf dem sie melancholisch in die Ferne schaut. Ihr Spruch dazu: "Ja, ich habe Probleme... Und eines davon ist, wie sehr ich dich brauche..." Sind diese Worte etwa an ihren Ex gerichtet?

Ist Joelina noch nicht über Marc hinweg?

Wenig später zeigte sie sich jedoch schon wesentlich positiver und schrieb bei Facebook: "Ich habe Glück" versehen mit den Hashtags "#inlovewithlive" und 'ineednothingbutsunandmusic".

Vielleicht war sentimentaler Post also nur Zeichen eines kurzen Durchhängers. Aber wer weiß - vielleicht macht ihr die Trennung auch nach Monaten noch mehr aus, als sie zugeben mag...

Und auch dieses Promi-Paar bietet immer wieder Raum für Spekulationen - ist Sarah jetzt wirklich schwanger von Michal T.? >>