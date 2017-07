Jörn Schlönvoigt hat Hannah Weig über eine Dating-App kennengelernt

Jörn Schlönvoigt hat Hannah über Dating-App kennengelernt - Selbst im Jahr 2017 wird dann und wann noch darüber geschmunzelt, wenn jemand sich zur Partnersuche auf eines der vielen Datingportale begibt. Besonders Apps wie Tinder oder Badoo hatten Anfangs eher den Ruf einer Hook-Up-App, wo es nur um ein schnelles abenteuerliches Date geht. Tatsächlich finden immer mehr Paare über solche Apps dauerhaft zueinander. Jörn Schlönvoigt, der seiner Freundin Hanna Weig gerade einen Antrag gemacht hat, gibt nun zu, dass es bei ihnen auch so war.

Bist du wirklich Jörn Schlönvoigt?

In einer Pressemitteilung erklärt er, dass sie sich auf Badoo kennengelernt haben. Da gab es allerdings erstmal großes Misstrauen. „Ich habe zu einem verabredeten Zeitpunkt ein bestimmtes Bild auf meinem Instagram-Kanal hochgeladen. So konnte sich Hanna sicher sein, dass ich es wirklich bin“, erklärt Jörn Schlönvoigt. „Wenn man als Prominenter jemanden kennenlernt, kann man sich nie sicher sein, ob es deinem Date wirklich um den Menschen oder nur den Promi geht."



Offenbar war Hanna Weig auch nicht die erste Frau, die er über die Dating-App kennengelernt hat. "Außerdem passiert das Ganze meiner Erfahrung nach immer in einer sehr verkrampften Atmosphäre, da sich viele Frauen, die ich getroffen habe, schnell haben einschüchtern lassen, weil sie mich aus der Presse oder dem Fernsehen kannten", sinniert Jörn Schlönvoigt weiter über das Online-Dating als Prominenter. "Badoo hat mir die Chance gegeben, Hanna ganz normal und in aller Ruhe kennen zu lernen. Und anders herum. Beim ersten realen Date haben wir uns dann direkt ineinander verliebt.“ Klingt ja fast so, als habe Jörn einen Werbedeal mit der Dating-App. In jedem Falle scheint es für ihn ja funktioniert zu haben. Erst kürzlich zeigte er stolz den Verlobungsring, den er Hanna Weig an den Finger gesteckt hat.