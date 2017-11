Jörn Schlönvoigt: Pinke Baby-Party für die kleine Delia

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die kleine Delia die Welt erblickt. In rund sechs Wochen werden Jörn Schlönvoigt und seine Verlobte Hanna zum ersten Mal Eltern.

Um dieses besondere Ereignis gebührend zu feiern, schmiss das Paar nun sogar eine richtig süße Baby-Party. Auf Instagram teilte der GZSZ-Star zwei Fotos von der Feier. Darauf sind pinke Ballons, Kuchen, Cupcakes und einige seiner Freunde zu sehen. "Wow! Es war wirklich eine grandiose Party für unsere kleine Maus! Jetzt sind wir platt", kommentierte die Baldmama einen der niedlichen Schnappschüsse.

Jörn trug -passend zum Anlass- sogar ein pinkes Hemd und ließ sich von seiner Liebsten abknutschen, die ein hübsches Kleid in Altrosa trug. Hanna ist bereits in der 34. Schwangerschaftswoche und freut sich sicherlich sehr darauf, die kleine Delia bald in den Armen halten zu dürfen.