Jörn Schlönvoigt: Er schwärmt von seiner neuen Freundin Hanna

Er ist bis über beide Ohren verliebt!

Erst vor wenigen Tagen machten innige Turtel-Bilder von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt mit einer neuen Dame an seiner Seite die Runde - jetzt ließ der Soap-Beau die Liebes-Bombe platzen!

Im Interview mit der Bild bestätigte er erstmals öffentlich, dass er nicht länger Single ist und schwärmte dabei in den höchsten Tönen von seiner neuen Herzdame Hanna:

"Ja, Hanna ist meine Freundin", erklärte Jörn happy, "Ich bin sehr glücklich mit ihr. Sie ist die Frau, bei der ich mich angekommen fühle. Es passt alles zwischen uns.“

Gefunkt hat es zwischen dem 30-Jährigen und der 21-jährigen Bankkauffrau aus Bayern dabei beim gemeinsamen Dinner:

"Wir waren zusammen Sushi essen, und Hanna hat mich sofort fasziniert. Wir haben uns dann über einen längeren Zeitraum immer wieder getroffen und uns ineinander verliebt.“

Inzwischen seien die beiden sogar für den nächsten großen Schritt bereit - so ist Hanna für ihren Jörn bereits von Bayern nach Berlin gezogen:

"Wir wollen bald in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Ich kann mir für die Zukunft mit Hanna alles vorstellen.“

Wie Jörn Schlönvoigt weiter berichtet, zog ihn Freundin Hanna vor allem mit ihrer positiven Art in ihren Bann - auf die Frage, was er an ihr am meisten schätze, antwortete er verliebt:

"Ihr wundervolles Lächeln. Und dass sie immer gute Laune hat. Wenn Hanna in den Raum kommt, geht für mich die Sonne auf.“

Und auch die hübsche Bankkauffrau scheint aus dem Schwärmen über ihren Jörn gar nicht mehr heraus zu kommen:

"Ich kann mit Jörn wunderbar lachen und mich bei ihm fallen lassen. Wir haben die gleiche Vorstellung vom Leben.“

Tja, es scheint, als hätte Amors Pfeil da wieder mal ins Schwarze getroffen!