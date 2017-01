Joey Heindle bestätigt Hochzeit im TV!

Bereits im März kamen Gerüchte auf, dass Joey Heindle seine Justine vor laufenden Kamera heiraten soll. Bisher gab es allerdings kein Statement. Doch jetzt macht es der Dschungelstar endlich offiziell!

Joey Heindle: "Die Dreharbeiten für unsere Hochzeits-Folgen können beginnen!"

Bei Facebook teilte Joey Heindle sein Glück über die bevorstehende Hochzeit und den Start der Dreharbeiten. Völlig überwältigt schreibt er: "Endlich ist es so weit! Die Dreharbeiten für unsere Hochzeits-Folgen können beginnen!! Wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden! Baby, ich bin so unendlich dankbar, dass es dich gibt!!!! Und ich bin so unendlich dankbar, dass ich das alles erleben darf!! Und ich sehe das nicht als selbstverständlich, dass ich so eine tolle Frau habe und so ein coolen Job habe. Ich schätze vom ganzen Herzen jedes einzelne Detail an meiner wundervollen Frau und meinen Job!!!"

Justine ist Joey Heindles große Liebe

Seit Ende 2014 sind Joey Heindle und seine Liebste Justine verlobt. Damals machte er seiner Freundin nur sechs Monate nach dem offiziellen Liebes-Outing einen öffentlichen Antrag bei der Pferde-Show „Apassionata“. 2017 soll es nun endlich vor den Traualtar gehen. Wann genau, bleibt allerdings das süße Geheimnis der beiden Turteltauben...