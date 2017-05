Joey Heindle: Ex-Dschungelkönig heiratet seine Justine

Joey Heindle machte in der letzten Zeit vor allem negativen Schlagzeilen. Der Ex-Dschungelkönig hatte Schulden und zerstritt sich mit seinem Manager.

Nun gibt es auch endlich wieder tolle Neuigkeiten um den Sänger! Joey Heindle ist seit 2014 mit seiner Freundin Justine zusammen. Das Paar will nun den nächsten Schritt wagen und sich das Ja-Wort geben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die Zeremonie soll am Donnerstag in einem Landhaus in der Nähe von Köln stattfinden. Ein Kamerateam hat die Hochzeitsvorbereitungen begleitet. Offenbar liegen die Nerven aber blank, denn unter den Freundinnen von Justine soll es Zickereien gegeben haben, da der Abend in Osnabrück und nicht in Köln stattgefunden habe, schreibt die „Bild“.

Wann die Hochzeits-Reality-Show ausgestrahlt werden soll, ist noch nicht bekannt. Joey Heindle wurde durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und nahm später bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil, wo er als Sieger hervorging.