Joey Heindle: Riesen Zoff vor der Hochzeit!

In nicht einmal drei Monaten ist es soweit: Joey Heindle und seine Freundin Justine wollen am 5. Mai heiraten! Doch anstatt gemeinsam dem großen Tag entgegenzufiebern, kommt es zum großen Drama: Zerbricht ihre Liebe noch kurz vor der Trauung?

Joey Heindle und Justine: Die Situation eskaliert!

Eine Hochzeit zu planen bedeutet vor allem eines: Streß! Das wissen auch Joey Heindle und Justine. Die stecken momentan mitten bei den Hochzeitsvorbereitungen. Mit dabei auch die RTL-Kameras, die von der Location-Suche bis zur Budgetabsprache alles begleiten. Und besonders Justine ist anzusehen, wie sehr die Planung an ihren Nerven zerrt. Sie möchte eine große und pompöse Hochzeit - doch die kann sich das Paar einfach nicht leisten. Sie stellt sich auch extrem unter Druck, denn sie will, dass die Gäste glücklich sind und die Hochzeit nie vergessen. "Ich will ja auch, dass es für alle perfekt wird. Diese Vorbereitungen machen mich krank", erklärt sie unter Tränen. Eine Situation, die auch die junge Beziehung belastet. So sehr, dass die Situation eskaliert!

Joey Heindle bricht in Tränen aus!

Als sich das Paar mit der Weddingplanerin trifft, kommt es plötzlich zum Eklat. Justine stürmt aus dem Raum und Joey bricht in Tränen aus. "Ich wollte ja gar nicht streiten, aber du siehst ja, sie ist aufgestanden und gegangen", erklärt er unter Tränen. Die Weddingplaner muss den Dschungelkönig sogar trösten. Und auch Justine ist völlig aufgelöst und weint: "Ich kann einfach nicht mehr!" Übersteht ihre Liebe diese Belastungsprobe?