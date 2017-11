Joghurt-Tampons für die Vagina: So gefährlich ist dieser Trend!

Es wird immer absurder! Nach Glitzer-Kapseln für die Vagina, Reinigung mit einer Gurke und Apfelessig zur Straffung, folgt der nächste absurde Trend für den Intimbereich: Joghurt-Tampons!

Joghurt-Tampons zur Bekämpfung von Scheidenpilz

In verschiedenen Foren werden Joghurt-Tampons angepriesen. Sie sollen bei Scheidenpilz helfen. Im Joghurt sind nämlich Milchsäurebakterien entalten, wie in der Vagina. Doch dabei handelt es sich um andere Arten! Und deswegen haben sie nichts in der Scheide zu suchen!

Joghurt-Tampons sind gefährlich für die Vagina!

Statt gegen etwas zu helfen, kann Joghurt der Vagina viel eher schaden! Sie können zu Infektionen führen und so das Problem nur noch verschllimmern!

Das Fazit dieses Trends: Joghurt gehört auf einen Löffel und definitiv nicht in eine Vagina!