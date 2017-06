Jogi Löw: Ist ein Liebescomeback mit Daniela möglich?

Als im vergangenen Jahr die Trennung von Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw und seiner Daniela bekannt wurde, war es für viele ein Schock. Jetzt deutet einiges darauf hin, dass ein Liebescomeback zwischen dem Paar tatsächlich möglich wäre!

Jogi Löw & Daniela: Spätes Kinderglück!

Rund ein Jahr nachdem das Liebes-Aus zwischen dem Paar, das über 35 Jahre zusammen war und seit 30 Jahren verheiratet ist, an die Öffentlichkeit gelangte, gibt es jetzt Hinweise darauf, dass die beiden sich wieder annähern könnten.



Schon im Oktober 2016 erklärte Jogi Löw gegenüber "Welt am Sonntag“: "In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Raum und Zeit geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken. Wir stehen uns weiterhin sehr nah." Es scheint als habe sich das in letzter Zeit nicht geändert.

Jogi und Daniela Löw: Von Scheidung ist keine Rede!

Ganz im Gegenteil! Auch Gerüchte, dass Joachim Löw nach Berlin ziehen könnte, haben sich nicht bewahrheitet. "Ich lebe nach wie vor in Freiburg, und das bleibt auch so", so der Trainer im Interview mit der "Gala.“ Der 57-Jährige und seine Frau wohnen also immer noch in der Nähe des jeweils anderen.



Und auch von einer Scheidung war nie die Rede! Zudem soll Daniela sich auch nach der Trennung um Jogis Geschäfte und Finanzen kümmern. Auch jetzt, wo beide wieder Single sind, soll es keine neuen Partner in ihrem Leben geben. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Joachim Löw eine neue Frau an seiner Seite habe.



So wurde unter anderem über eine Beziehung zwischen ihm und Schauspielerin Dennenesch Zoudé spekuliert, doch der Weltmeister-Trainer und die 50-Jährige sind wohl nur gute Freunde. Jogi Löw und seine Daniela stehen sich immer noch nahe, sind auch räumlich nicht getrennt – beste Voraussetzungen also, um der Liebe eine zweite Chance zu geben!