Jogi Löw: Wundervolle Enthüllung nach dem Ehe-Aus!

Unbeschwert schlendert er durch die Straßen Freiburgs, unterhält sich mit Passanten, nimmt sich Zeit für Gespräche. Joachim Löw wirkt glücklich, als er in sein Cabrio steigt und Gas gibt. Die Fahrt endet in Wittnau, einem beschaulichen Örtchen vor den Toren der Stadt. Er hält schließlich vor dem gepflegten Einfamilienhaus, das lange Zeit sein Zuhause war. Viele Jahre verbrachte der Bundestrainer hier mit seiner Frau Daniela, bis das Paar vollkommen überraschend im Sommer letzten Jahres ihr Liebes-Aus bekannt gab. Doch nun hat sich das Blatt offensichtlich gewendet. Es ist so schön! Joachim Löw ist endlich wieder zu Hause bei seiner Daniela.

Jogi Löw: Rückkehr zu Daniela

Jogi Löw und seine Daniela verstehen sich offenbar blendend

Erste Anzeichen gab es bereits vor wenigen Wochen, als "Das Neue Blatt" Jogi und Daniela exklusiv im Romantik-Urlaub entdeckte. Am österreichischen Fuschlsee verbrachte das Paar eine unbeschwerte Zeit, ließ es sich vor idyllischer Bergkulisse gut gehen. Die beiden verbindet eine lange Zeit: 36 Jahre galten sie als Traumpaar. Jogi und Daniela lernten sich als junge Erwachsene während der Berufsschule kennen – und später lieben. Gemeinsam bezogen sie ihr Zuhause bei Freiburg, der Heimat des Bundestrainers, an dem er auch nach dem Liebes-Aus festhielt. Kinder waren den beiden nicht vergönnt, aber dafür hatten sie einander. Skandale suchte man bei den beiden vergebens.

Jogi Löw: Urlaub mit Ex-Frau Daniela?

Haben die beiden ihre Differenzen überwunden?

Umso schockierender dann das offizielle Liebes-Aus! Freunde des Paares sagten damals: „Jogi und Daniela haben in zwei Welten gelebt.“ Während sie sich ihr Leben im beschaulichen Wittnau eingerichtet hatte, zog es ihn immer wieder ins schillernde Berlin. Ein gemeinsamer Alltag schien nicht mehr möglich. „Es gab keinen Auslöser. In der letzten Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit und Raum geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken“, sagte Jogi kurz nach Bekanntwerden der Trennung.

Böses Blut floss nie. Im Gegenteil: „Wir stehen uns weiterhin sehr nah.“ So nah, dass eine Neuauflage ihrer Liebe nicht mehr ausgeschlossen scheint!

