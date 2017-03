Johanna Klum: Hochzeit im Sommer

Was für eine schöne Überraschung! Vor zwei Jahren ist Moderatorin Johanna Klum Mama geworden. Jetzt will sie den nächsten großen Schritt in ihrem Leben wagen: Die 36-Jährige wird im Sommer heiraten!

Johanna Klum: "Ja, im Sommer werden wir heiraten."

Im Interview mit "Gala" bestätigte Johanna Klum die süßen News. "Es ist noch ganz geheim, aber: Ja, im Sommer werden wir heiraten. Wir fliegen mit der Familie und den engsten Freunden ins Ausland, an einen für uns ganz besonderen Ort", so der TV-Star glücklich. Und eines ist für Johanna Klum definitiv klar: Sie wird ganz traditionell in Weiß heiraten! Mehr will die Moderatorin aber nicht verraten.

Johanna Klum hält ihren Freund aus der Öffentlichkeit raus

Wenn es um ihr Privatleben geht, gibt Johanna Klum nur wenig Preis! Ihren Freund hält sie komplett aus der Öffentlichkeit raus. Wenn es aber um ihre Tochter geht, kommt Berlinerin doch ins Schwärmen. "Ich bin eine stolze Mama und unheimlich verliebt in meine Kleine. Mein Freund ist genau wie ich: unheimlich positiv. Dieses Wesen erkenne ich absolut in unserer Tochter wieder", verrät sie "Gala".