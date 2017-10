John Dunsworth: Der Serien-Star ist tot

Der kanadische Schauspieler John Dunsworth ist im Alter von 71 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Serien-Liebhaber kennen ihn garantiert - und zwar aus den Serien "Haven", "Lexx" oder "Trailer Park Boys".

Die Nachricht von seinem Tod hat seine Tochter Sarah auf Twitter verbreitet. "Mit schwerem und gebrochenem Herzen möchte die Familie von John F. Dunsworth die Menschen wissen lassen, dass unser erstaunlicher Ehemann, Vater und Großvater John Dunsworth verstorben ist. John hat die Welt friedlich nach einer kurzen und unerwarteten Krankheit verlassen. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer", schrieb sie.

John Dunsworths Töchter sind ebenfalls Schauspielerinnen geworden

John Dunsworth war vor allem für seine Rollen als Parkaufseher Jim Lahey in "Trailer Park Boys" und als Fotograf Dave Teagues aus "Haven" bekannt.

Zuletzt spielte Dunsworth in der kanadischen Serie "Forgive Me". John Dunsworth hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder. Zwei seiner Töchter sind in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Sie sind ebenfalls Schauspielerinnen geworden