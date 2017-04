John Warren Geils: Gründer der J. Geils Band ist tot

Große Trauer um John Warren Geils!

Der US-amerikanische Gitarrist und Gründer der J. Geils Band ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

Wie die Polizei in Groton im US-Staat Massachusetts bestätigte, wurde der Musiker am Dienstagnachmittag leblos in seinem Haus aufgefunden.

Die Todesursache solle nun untersucht werden, da keine Hinweise auf Fremdverschulden vorlägen, ginge man jedoch von natürlichen Todesumständen aus.

Als Gründer und Gitarrist der J. Geils Band feierte John Warren Geils in den frühen 80er Jahren weltweit Erfolge mit Hits wie "Centerfold", "Love stinks" oder "Freeze Frame".

John Warren Geils wurde mit seiner J. Geils Band berühmt Getty Images

Nach 16 gemeinsamen Jahren trennte sich der Sänger der J. Geils Band Peter Wolf 1983 von der Gruppe, zwei Jahre später löste sich auch der Rest der Band auf, kam jedoch in den folgenden Jahren immer wieder für gemeinsame Konzerte zusammen.

Die J. Geils Band veröffentlichte insgesamt 14 Alben und war viermal für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert.