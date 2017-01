John Wetton: "Asia"-Frontmann ist tot

John Wetton ist tot. Der Musiker starb im Alter von 67 Jahren.

Der „Asia“-Frontmann starb am 31. Januar nach einem langen Krebsleiden. Bandkollege Carl Palmer bestätigte die traurige Nachricht: „Mit dem Dahinscheiden meines guten Freundes und Musikerkollegen John Wetton hat die Welt noch einen weiteren Musikriesen verloren. John war ein gutmütiger Mensch, der einige der erinnerungswürdigsten Melodien und Songtexte der populären Musik geschrieben hat. Für Diejenigen, die ihn kannten und mit ihm gearbeitet haben, war sein tapferer Kampf gegen den Krebs eine weitere Inspiration. Ich werde sein Talent, seinen Sinn für Humor und sein ansteckendes Lachen vermissen. Gute Reise, mein alter Freund."

Mit der Gruppe „Asia“ wurde John Wetton in den 80er Jahren weltbekannt und landete Mega-Hits wie "In the Heat of the Moment" und "Only Time Will Tell". Zuletzt war er noch auf Tour und hat neue Alben veröffentlicht.