Joko und Klaas: Das Duo trennt sich bei ProSieben!

ProSieben hat am Dienstag die letzte Ausgabe von „Circus Halligalli“ gezeigt. Die beiden Stars werden aber dennoch weiter auf dem Sender zu sehen sein – jedoch teilweise getrennt.

Der Sender nimmt jeweils eine Joko- und Klaas-Show in sein Programm auf, wie „Quotenmeter“ berichtet. Joko wird im Herbst durch „Dabei sein ist teuer“ führen. In dem neuen Format treten Spitzensportler gegen Kandidaten in verschiedenen Duellen gegeneinander an.

Klaas wird ebenfalls eine Show bekommen, welche im Jahr 2018 ausgestrahlt wird – ein Titel ist allerdings noch nicht bekannt. Klaas wird zudem die Politsendung „Ein Mann, eine Wahl“ zur Bundestagswahl moderieren.

Joko und Klaas werden aber auch weiterhin gemeinsam vor der Kamera stehen. Es sind unter anderem neue Ausgaben von „Die beste Show der Welt“ und „Joko und Klaas – Das Duell um die Welt“ geplant.