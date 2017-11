Jon Hendricks: Die Jazz-Legende ist tot

Jetzt spielt er im Himmel! Jazz-Legende Jon Hendricks ist am Mittwoch im Alter von 96 Jahren in einem Krankenhaus in Manhatten gestorben, wie seine Tochter der "New York Times" bestätigte.

Bekannt wurde Jon Hendricks mit der Gruppe "Lambert, Hendricks & Ross". Seinen größten Erfolg feierte er jedoch mit einem anderen Projekt: 1985 wurde das Album "Vocalise", das er mit der Gesangsgruppe "Manhattan Transfer" aufgenommen hatte mit fünf Grammys ausgezeichnet.

Schauspielerin Della Reese ist tot

Auch viele andere Künstler schätzten Jon Hendricks sehr! Sogar der verstorbene Ray Charles coverte seinen Song "I remember Clifford".

Jon Hendricks arbeitete mit der Schauspielerin Della Reese zusammen. Sie nahm 1959 seinen Song "Sermonette" auf. Vor wenigen Tagen verstarb auch sie.