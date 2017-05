Joseph Gordon-Levitt: Sänger wird zum zweiten Mal Papa!

Joseph Gordon-Levitt im Baby-Glück: Der Schauspieler wird wieder Papa.

Der "500 Days of Summer"-Star und seine Ehefrau Tasha McCauley erwarten ihr zweites Kind. Auf neusten Paparazzi-Bildern ist bereits ein kleiner Babybauch zu sehen. Bei einem Mittagessen in Beverly Hills konnte Tasha McCauley ihre Babykugel nicht mehr verstecken. Nur kurz danach folgte dann auch die offizielle Bestätigung durch einen Sprecher des Paares im „People“-Magazin. Unklar ist aber noch, in welchem Monat Tasha McCauley ist. Ungewiss ist auch, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Über die Beziehung des Paares ist nicht viel bekannt. "Ich habe eine Freundin und neige dazu, in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen zu wollen“, sagte Joseph Gordon-Levitt im Jahr 2013 in einem Radiointerview. Ein Jahr später gab sich das Paar das Ja-Wort. Im August 2015 kam das erste Sohn zur Welt. Das zweite Baby macht das Familien-Glück nun perfekt.