Josh Hartnett wird wieder Papa

Auf der "Vanity Fair"-Party war es nicht mehr zu übersehen: Als Josh Hartnett mit seiner hübschen Freundin Tamsin Egerton über den roten Teppich ging, zeichnete sich unter dem schwarzen Kleid ein deutliches Bäuchlein ab. Der Schauspieler wird offenbar zum zweiten Mal Papa!

Josh Hartnett hat bereits eine Tochter

Seit 2012 sind Josh Hartnett und Tamsin Egerton happy. Sie lernten sich am Set von "The Lovers" kennen. Für das schöne Schauspieler warf der Hollywoodstar sogar seine Vorsätze über Board, nie wieder eine Schauspiel-Kollegin zu daten.

Im November 2015 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, eine Tochter. "Dein Ego schmilzt dahin, wenn man ein neues Kind hat. Dein Herz verlässt deinen Körper und du erlaubst ihm, für eine Weile bei jemand anderem zu sein. Es ist wirklich angsteinflößend, aber auch wunderschön. Ich liebe es mehr als alles andere", schwärmte der frischgebackene Vater.

Kommt nach Baby Nr. 2 die Hochzeit?

Schon in diesem Jahr werden Josh Hartnett und Tamsin Egerton also zwei Kinder im Haus herumtollen haben. Doch von Hochzeit ist bei dem Familienvater noch keine Rede. Aber wer weiß was die Zukunft noch bringt...