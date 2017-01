Joshua Jackson: Heißer Flirt mit einer Unbekannten

Joshua Jackson scheint sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Wie "US Weekly" berichtet beobachtete ein Augenzeuge wie der Schauspieler heftig mit einer fremden Frau auf Tuchfühlung ging.

Joshua Jackson ist im Flirt-Fieber

Auf einer Afterparty des Sundance Film Festivals sollen sich die beiden so richtig nahe gekommen sein, wie der Zeuge "US Weekly" erzählte: "Joshua hat mit diesem Mädchen getanzt. Sie sind auf der Tanzfläche übereinander hergefallen und dann haben sie rumgemacht. Gegen 2 Uhr nachts sind sie zusammen gegangen." Scheinbar tut sich Joshua also doch nicht allzu schwer, was sein neues Single-Leben angeht.

Joshua Jackson fiel Dating schwer

Im Dezember erzählte er in der Show von Ellen DeGeneres noch, wie schwer das Dating mittlerweile für ihn ist: "Die Dinge haben sich ein bisschen verändert, seit ich das letzte Mal Single war. Vielleicht gab es das auch schon, ich erinnere mich nicht an alles. Ich meine, alles ist jetzt in deinem Handy, richtig? Man redet nicht mehr mit den Leuten. [...] Also ja, es ist schon eine große Veränderung."

Trennung nach zehn Jahren

Ob sein heißer Flirt nun endgültig bestätigt, dass der "Dawson's Creek"-Star die Trennung von seiner Ex-Freundin Diane Kruger überwunden hat? Ganze zehn Jahre waren die beiden zusammen, galten als eins der Traumpaare Hollywoods, bevor sie sich überraschend im Juli 2016 trennten. Seitdem gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche neue Liebe des Schauspielers, beispielsweise mit der Schauspielerin Margarita Levieva oder seiner "The Affair"-Kollegin Ruth Wilson.