Joshua Kimmich und Freundin Lina Meyer ziehen in München zusammen

Die natürlich hübsche Lina Meyer wurde zum Hingucker der EM. Vorher kaum bekannt, mauserte sie sich schnell zu einer der beliebtesten Spielerfrauen. Natürlich wird auch Joshua Kimmich, der in diesem Jahr zum Überraschungstalent der Nationalelf wurde, dafür mitverantwortlich sein.

Bisher wurde das Liebesglück des Meyer-Kimmich-Gespanns allerdings durch eine Entfernung von 400 Kilometern getrübt. Er spielt derzeit beim FC Bayern München, sie lebt und studiert in Leipzig. Dort lernten sie sich vor drei Jahren kennen, als Joshua Kimmich noch für RB Leipzig kickte. Sie hat derzeit im Ticketverkauf und im Fanshop des Vereins gejobbt.

Nach Staatsexamen kommt Lina Meyer nach München

Seitdem Kimmich 2015 zum FC Bayern wechselte, kämpfen sie sich durch die Schwierigkeiten einer Fernbeziehung. Doch ein Ende ist in Sicht. Im Februar wird Lina ihr Jura-Studium mit einem Staatsexamen beenden und damit dann nicht mehr so eng an Leipzig gebunden sein. Wie die Bild berichtet habe sie vor, dann zu ihrem liebsten nach München zu ziehen.

Und dann sollte dem Liebesglück eigentlich gar nichts mehr im Weg stehen. Und nach drei Jahren Beziehung ist dann auch eine Verlobung gar nicht mehr so unrealistisch.