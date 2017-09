Judith Williams: Drama hinter den Kulissen

Große Sorge um Judith Williams: Während der Dreharbeiten machte sie plötzlich schlapp, fiel tagelang aus. InTouch kennt die Hintergründe.

Gut gelaunt, schlagfertig, professionell – so zeigt sich Judith Williams in ihrer TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (ab 5.9., 20.15 Uhr, Vox). Doch während sich die Investorin vor der Kamera stets in Topform präsentiert, kam es hinter den Kulissen zum Super-GAU: Während des Drehs der aktuellen vierten Staffel fiel Judith nämlich plötzlich aus und musste für einige Folgen sogar ersetzt werden! „Sie war so krank, dass sie keine Stimme mehr hatte und nicht mal mehr sprechen konnte. Für die Produktionsfirma war das total schwierig, aber Judith konnte einfach nicht mehr“, berichtet ein Set-Mitarbeiter gegenüber InTouch.

Für Judith mit Sicherheit ein Albtraum!

Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sie mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hat.

Judith Williams: Rätselraten um ihr mysteriöses Verschwinden

Mitte der 90er-Jahre wurde bei der ausgebildeten Opernsängerin Gebärmutterkrebs diagnostiziert, die Hormonbehandlung nach der OP griff ihre Stimmbänder an. Das Aus für ihren Traum auf der großen Bühne! „Meine Existenz stand auf dem Spiel“, erinnert sie sich selbst. Die Vorstellung, nun auch für ihr Herzensprojekt „Die Höhle der Löwen“ auszufallen, dürfte Judith entsprechend zusetzen. Zumal die Arbeit am Set nicht ohne ist. „Das sind lange Drehtage. Man ist am Abend froh, wenn man an etwas anderes denken kann“, erklärt Judiths Kollege Georg Kofler im InTouch-Interview.

Aber auch der Konkurrenzdruck untereinander spielt eine Rolle

Denn in der Show buhlen die Investoren um die Gründer. „Die Anspannung ist im TV größer als im normalen Büroalltag“, bestätigt Unternehmer Ralf Dümmel gegenüber InTouch. „Wenn mehrere Löwen um einen Gründer kämpfen, ist das der schlimmste Moment für mich.“ Stress scheint da vorprogrammiert – vor allem, wenn man so ausgelastet ist wie Judith. Bleibt zu hoffen, dass sich die sympathische Löwin wieder erholt – und nicht dauerhaft ersetzt werden muss...

