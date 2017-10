Jürgen Drews: Überraschendes Outing!

Das sind ja mal ganz andere Töne von Schlager-Superstar Jürgen Drews! Der Sänger hat gerade sein neues Album "Drews feat. Drews" rausgebracht und heizt den Fans darauf mit seiner guten Laune mal wieder richtig ein!

Vor allem auf der Bühne lässt es Onkel Jürgen so richtig krachen! Doch mit diesem privaten Geständnis überrascht der Bühnen-Star wirklich alle!

Jürgen Drews: "Ich bin von Haus aus ein eher ruhiger Typ."

In der ARD-Sendung "Brisant" schlägt Jürgen Drews plötzlich ganz andere Töne an: "Ich bin von Haus aus ein eher ruhiger Typ. Ich bin überhaupt kein Typ, der so nach vorne geht und so, wie ich es auf der Bühne mache und sag: ‚Ej, Party-Time! Wieder alles im Griff!'" Na, wer hätte das gedacht?

Jürgen Drews macht zum ersten Mal eine Solo-Tour

Jürgen Drews ist eben immer für eine Überraschung gut! Denn mit 72 Jahren geht auch das erste Mal auf Solo-Tour. "Ohne Vorprogramm, ohne das ich irgendeinen Gast-Star da reinhole. 2 Stunden und 15 Minuten! Ich alleine", erklärt Jürgen Drews weiter. Er will es mit 72 offenbar noch einmal wissen. Sehr zur Freude seiner Fans!