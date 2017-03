Julia Jasmin Rühle: BTN-Star wird Venus-Gesicht

Wie jedes Jahr, wird Micaela Schäfer wieder ihr Gesicht und ihren nackten Körper als Repräsentationsfläche für die Venus Erotikmesse hergeben. An ihrer Seite wird in diesem Jahr erstmals der ehemalige "Berlin - Tag und Nacht"-Star Julia Jasmin Rühle aka. JJ sein.

Die 29-Jährige hat mit ihren vielen Tattoos und ihren großen Silikonbrüsten die besten Voraussetzungen für die Venus. „Ich werde dieses Jahr 30 und entdecke gerade das Thema Erotik für mich selbst wieder neu. Ich denke, dass es vielen Frauen in meinem Alter ebenso geht. Nur weil man Mutter und Ehefrau ist, muss man sich nicht total zugeknöpft zu Hause einschließen“, erklärt Julia Jasmin Rühle.

Julia Jasmin Rühle zeigt sich sexy, aber niemals nackt

"Total zugeknöpft" wird sie wohl nicht auf der Venus 2017 aufschlagen, doch machte sie noch zu Zeiten ihrer "Promi Big Brother"-Teilnahm klar, dass sie sich öffentlich nicht nackt zeigen würde. Auch der Playboy sei für sie tabu.

Im letzten Jahr hatte Micaela Schäfer noch Mia Julia Brückner, Lexy Roxx und Sarah Joelle Jahnel an ihrer Seite. Ob eine von ihnen wieder dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Mit ihren jetzt roten Haaren, den ohnehin schon vorhandenen Tattoos und den kürzlichen Posts zu schnellen Autos, tritt Julia Jasmin Rühle ganz klar in die Fußstapfen von Pornostar Lexy Roxx - zumindest was ihre jugendfreien Kanäle angeht.