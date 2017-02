Julia Roberts: Trennung von Ehemann Danny Moder?

Oh nein, angeblich sollen die Trennung von Julia Roberts und ihrem Ehemann Danny Moder bereits beschlossene Sache sein. Zumindest wenn man aktuellen Glauben schenken möchte, allerdings wird schon länger über Eheprobleme des Paares spekuliert. Die Society-Expertin Paris Hampton fasst RTL gegenüber zusammen: „Julia und Danny haben sich auseinandergelebt. Laut Gerüchten soll Danny sogar schon im Dezember seine Koffer gepackt und ins Nachbarhaus in Malibu gezogen sein. Doch vielleicht hilft es ihnen. Es gab schon einige Hollywood-Paare, die eine Pause eingelegt haben und nun wieder glücklich miteinander sind.“ Angeblich soll aktuell totale Funkstille zwischen Julia Roberts und Danny Moder herrschen.

Julia Roberts soll sehr deprimiert sein

Gut geht es Julia Roberts mit der aktuellen Situation wohl nicht. Angeblich soll sie ziemlich frustriert sein. Auf aktuellen Fotos wirkt es so, als hätte die sonst sehr zierliche Schauspielerin etwas mehr auf den Rippen. Paris Hampton vermutet Kummerspeck: „Julia ist so deprimiert und soll deswegen so viel zugenommen haben. Sie soll aus Liebeskummer viel mehr essen als sonst.“ Die amerikanische Presse vermutet 20 Kilo, die Julia Roberts zugenommen hat. Allerdings ist es sehr fraglich, ob Julia Roberts tatsächlich so viel zugenommen hat, oder einfach nur sehr leger angezogen ist. Und ob denn nun tatsächlich etwas an den Trennungsgerüchten dran ist, sei ebenfalls mal dahingestellt. Julia Roberts und Danny Moder halte ihre Ehe nämlich komplett aus der Öffentlichkeit raus. Auch, wenn sie einfach nur glücklich sind.